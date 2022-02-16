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Україна переводить роботу своєї енергосистеми в ізольований режим 24-26 лютого

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Україна переводить роботу своєї енергосистеми в ізольований режим 24-26 лютого
Фото: Макс Требухов

"Укренерго" офіційно заявило про роботу Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі 24-26 лютого 2022 року, повідомляє "Інтерфакс".

Упродовж цього часу українську енергосистему об'єднають з "Островом Бурштинської ТЕС". Дві частини енергосистеми держави працюватимуть синхронно.

"Укренерго" досягло всіх необхідних домовленостей з операторами системи передачі (ОСП) РФ та РБ про тимчасове припинення паралельної роботи та повернення до неї. Усі дії НЕК відповідають умовам договорів про паралельну роботу з ОСП суміжних країн", - повідомили в "Укренерго".

Операції для тимчасового від'єднання острова Бурштинської ТЕС від ENTSO-E та приєднання його до об'єднаної енергосистеми України розпочнуться вранці 23 лютого. Опісля виконуватимуть операції з тимчасового від'єднання ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі.

Повернення на паралельну роботу з енергосистемами суміжних держав заплановано на 27 лютого. А роботу блоку регулювання "Україна-Молдова" в ізольованому режимі також заплановано 24-26 лютого.

Під час ізольованої роботи Бурштинська ТЕС та всі інші українські виробники електроенергії працюватимуть у єдиній торговій зоні. "Укренерго" провело переналаштування в системі управління та інші необхідні заходи.

"Робота всіх видів генерації на час ізольованої роботи спланована у такий спосіб, щоб забезпечувати максимально ефективну роботу енергосистеми з необхідними обсягами резервів та раціональним використанням палива", - зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Прем'єр Денис Шмигаль заявив про стратегічне значення від’єднання України від енергосистеми РФ і наголосив, що синхронізація з ENTSO-E стане членством у ЄС "на енергетичному рівні". У 2023 році відбудеться повна синхронізація ОЕС України з енергосистемою ЄС.

Торік у березні в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що синхронізація з ENTSO-E забезпечить демонополізацію ринку електроенергії в Україні та допоможе впровадити на ньому дієві прозорі європейські правила та процедури.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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