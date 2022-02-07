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Україна та Німеччина співпрацюватимуть у галузі водневої енергетики

Про це заявив міністр закордонних справ України під час зустрічі з німецькою колегою 7 лютого.

Україна та Німеччина співпрацюватимуть у галузі водневої енергетики
Фото: ЕРА/UPG

Україна та Німеччина домовилися про роботу над спільними проєктами у сфері водневої енергетики.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі з міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок.

"Не єдиним "Північним потоком-2" живуть країни, - зазначив Кулеба. - Готуємо проекти в сфері водневої енергетики, які мають з'єднати наші економіки. Ми, домовилися про конкретні подальші кроки в цій сфері".

"Незабаром відбудуться берлінські енергетичні дні. Це також одна з нагод поговорити про водневу енергетику", - додала Бербок.

Нагадаємо, в лютому німецьке видання Handelsblatt написало з посиланням на джерела, наближені до адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена, що США заохочують Німеччину допомогти Україні модернізувати газотранспортну систему і переобладнати її для майбутнього транспортування водню.

7 лютого глава МЗС ФРН Анналена Бербок вдруге відвідала Україну.

На спільній пресконференції Бербок і Кулеба анонсували співпрацю в галузі водневої енергетики.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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