Наразі ця бойова машина є основним танком Збройних сил України.

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", випробовує найновітнішу модернізацію Т-64БВ зразка 2022 року.

Про це повідомляється на сайті держконцерну.

Зазначається, що ця бойова машина є основним танком Збройних сил України та призначена для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки і живої сили противника, швидкої організації оборонних рубежів.

Під час проведення капремонту та модернізації танк облаштували новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Крім того, удосконалена паливна система бойової машини та встановлено додатковий броньований захист паливних баків.

"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО", - наголосив директор ХБТЗ Герман Сметанін.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Нагадаємо, Т-64 - основний бойовий танк, створений на початку 60-х років КБ Харківського заводу транспортного машинобудування (зараз - Харківське конструкторське бюро з машинобудування). Серійно вироблявся на Харківському заводі транспортного машинобудування (зараз - Завод імені Малишева) до кінця 80-х років.

Україна є головним користувачем цих танків. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, станом на 2012 рік на озброєнні української армії перебувало 1667 одиниць Т-64. Окрім них, на озброєнні України знаходяться також танки Т-72 і Т-84 "Оплот".

Ще у 2014 році "Укроборонпром" запропонував три проекти модернізації танків Т-64.