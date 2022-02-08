В Одеському порту працівники митниці спільно з прикордонниками, представниками обласної прокуратури та СБУ виявили партію незаконно ввезених товарів із Китаю.

Про це повідомляє прес-центр Державної митної служби України.

"Згідно наданих до митниці документів для пропуску через митний кордон України в ньому переміщувалися швабри, фломастери, дитячі іграшки, сушарки для білизни, вакууматори, ваги, лінзи тощо. Проте під час митного огляду товарів одеськими митниками спільно з прикордонниками та представниками прокуратури Одеської області та УСБУ в Одеській області з’ясувалося, що одержувач «забув» задекларувати 200 браконьєрських рибальських сітей та близько 30 тис електронних сигарет в асортименті орієнтовною ринковою вартістю понад 7,4 млн грн", - йдеться в повідомленні пресслужби ДМСУ.

Фото: Пресслужба Державної митної служби

Фото: Пресслужба Державної митної служби

Тривають процесуальні дії щодо складання протоколу про порушення митних правил.

Нагадаємо, 1 лютого на Закарпатті уУкраїнські прикордонники спільно з СБУ і Нацполіцією розшукали і затримали гелікоптер, який використовували для контрабанди цигарок. У Держприкордонслужбі припустили, що зловмисники могли перевозити ним і нелегальних мігрантів.

26 грудня 2021 року в аеропорту Одеси співробітники Держприкордонслужби вилучили понад 200 смартфонів "iPhone 13 Pro Max". Ще дві партії контрабандних телефонів Apple викрили в київському аеропорту та в пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.