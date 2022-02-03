Ймовірно, його використовували для контрабанди сигарет.

Оперативники Мукачівського та Чернівецького прикордонних загонів за сприяння поліції вчора на Івано-Франківщині затримали літак АН-2. Правоохоронці виявили "кукурузник" на околиці села Серафинці Коломийського району.

Фото: ДПСУ

За даними Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, літак щонайменше двічі незаконно перетинав українсько-румунський кордон, "ймовірно з метою переміщення тютюнових виробів".

"Кому належить літак, який не має реєстраційних знаків, та що ще могли доправляти ним до сусідньої Румунії та, можливо, й в інші країни, всупереч встановленим законодавством правилам повітряних польотів, правоохоронці наразі з’ясовують", – повідомляє пресслужба ДПСУ.

До Коломийського райуправління поліції скерували повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 ККУ "Порушення правил міжнародних польотів" та ст. 281 ККУ "Порушення правил повітряних польотів".

Слідство триває.

Напередодні повідомляли, що на Закарпатті затримали гелікоптер, який використовували для контрабанди цигарок. Держприкордонслужба припускає, що зловмисники могли перевозити ним і нелегальних мігрантів.