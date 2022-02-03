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На трасі "Київ – Ковель" автобус зіткнувся з тягачем, поліція повідомляє про потерпілих

Можливе ускладнення руху в напрямку Києва.

Удень сьогодні, 3 лютого, на 21 км траси "Київ – Ковель" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та вантажівки.

Патрульна поліція Київської області попередила про можливе ускладнення руху в напрямку Києва.

"Близько 14-ї години трапилась ДТП за участю маршрутного транспортного засобу "РУТА" та вантажівки Volvo", – сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, водій автобуса не дотримався безпечного інтервалу та спричинив зіткнення з припаркованим тягачем.

"Є потерпілі. Слідчі встановлюють всі обставини події", – додали правоохоронці.

Як повідомляємо, раніше сьогодні у селі Рясна Руська неподалік Львова легківка врізалася в автобус, водій загинув. П’ятеро пасажирів автобуса та його водій потрапили до лікарні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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