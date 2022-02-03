Студенти Києво-Могилянської академії оголосили страйк

Студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія" оголосили безстроковий страйк через відмову Міністерства освіти визнати результати виборів президента університету.

В оприлюдненій на сторінці Могилянки у фейсбуці заяві на 4 лютого анонсовано мітинг "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!" Акція відбудеться під будівлею Кабінету міністрів.

"Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест", – йдеться у заяві.

Студенти переконані, що не визнавши результатів виборів, Міносвіти перевищило свої повноваження, а наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА називають "недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод".

Як відомо, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА. Вибори мають відбутися 27 квітня. Таке рішення ухвалено через те, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів Києво-Могилянської академія.

Наглядова рада Києво-Могилянської академії також засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента вишу.

Нагадаємо, у вересні 2021 року відбулися вибори ректора Києво-Могилянської академії. Тоді президента вишу не змогли обрати, оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів. Було призначено повторні вибори, на яких 27 січня 2022 року здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт.

1 лютого Міносвіти оприлюднило заяву щодо результатів виборів у "Могилянці" і закликало "громадян, у першу чергу спільноту НаУКМА, зберігати спокій та розсудливість". 28 січня МОН ухвалило рішення покласти тимчасове виконання обов’язків президента НаУКМА на декана правничого факультету Дениса Азарова. 31 січня з ним, а також із головами студентського самоврядування НаУКМА, зустрівся міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Того ж дня МОН поінформувало Службу безпеки України про можливі акції протесту, зокрема й біля будівлі міністерства.

Могилянська спільнота закликала МОН підписати контракт з обраним президентом вишу. А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до Міносвіти, МВС та Генпрокуратури щодо ситуації довкола виборів очільника НаУКМА.

На підтримку Могилянки виступив Український католицький університет.