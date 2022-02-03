Сьогодні біля Офісу президента відбувся "Мітинг Справедливості", організований родинами, в яких діти загинули внаслідок нестатутних відносин під час проходження військової служби.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

Родичі загиблих неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу президента, але ніхто досі не покараний. Тому батьки загиблих військовослужзбовців об’єдналися у громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості.

В акції також взяли учать батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артем Рябчук.

За словами організаторів мітингу (ГО "Родини нескорених" та "Міжнародний центр допомоги"), їхня мета - привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до того, що відбувається в різних військових частинах і призводить до трагедій.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Учасники акції вимагають поновити розгляд кримінальних справ та покарання для винних щодо кожного окремого випадку загибелі їхніх синів.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Мітингувальники передадуть своє звернення до Офісу президента:

У ньому йдеться:

"Ми, родини загиблих військовослужбовців, які загинули як в місцях проведення бойових дій так і на мирній території в період з 2014 року по теперішній час, та яких віднесли до розряду небойових втрат, згуртувалися задля відстоювання честі та гідності наших рідних та вимагаємо справедливого покарання для всіх винних та причетних до цих злочинів. На жаль, ворог виявився не за лінією фронту, а за спиною наших бійців, у лавах наших підрозділів. Злочинне керівництво усіляко замовчувало та приховувало ці злочини, створюючи умови для подальших злочинних дій та вбивств.

На сьогодні вже налічується більш ніж 4000 таких смертельних випадків, але не всі віднайшли у собі сили вести боротьбу з цією злочинною смертоносною машиною, яка не шкодує жодного, хто опиниться на її шляху. Ця ракова пухлина вразила людей від найнижчого чину до самої верхівки.

Випадок із розстрілом військовослужбовців у Дніпрі відкрив «Скриньку Пандори», і тепер ми не маємо права знаходитись осторонь цих подій та мовчати. На місці як стрільця А.Рябчука, так розстріляних ним людей може опинитись будь-хто, якщо не зупинити це злочинне свавілля, не привести у належний стан чинне законодавство та не змусити відповідати за ці злочини винних осіб. Невідворотність покарання має усвідомлювати та відчувати на собі кожний, хто зважиться порушити норми закону, моралі та людяності. Як держава має право на існування, так і громадяни повинні відчувати себе повноправними та захищеними від посягань на свої права та свободи. Збережемо Україну разом! Слава Україні!".

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна людина. Поранено ще пʼятьох людей. Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування.

Командувач Нацгвардії Микола Балан після трагедії подав у відставку.