На митному посту "Житомир" ДБР викрило масштабну корупційну схему під час імпорту "швидких"

Замість реальної вартості автомобілів - 15 тисяч євро, ділки декларували їх по 2,5-5 тисяч, а митники закривали очі на невідповідності в документах.

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабну корупційну схему на митному посту «Житомир» під час імпорту автомобілів швидкої допомоги.

Як повідомляє пресслужба ДБР, за попередніми оцінками, державному бюджету могло бути завдано збитків на понад 10 млн гривень.

"Встановлено, що київська компанія-імпортер для мінімізації митних зборів і платежів під час оформлення у кілька разів занизила вартість 26 швидких з медичних обладнанням. Замість ринкової вартості в середньому 15 тис. євро ділки задекларували авто по ціні 2,5-5 тис. євро. Митники «затулили очі» на невідповідність у документації", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

За попередніми оцінками, державний бюджет міг зазнати збитків на понад 10 млн гривень.

Через відсутність реальних покупців ділки скористались опцією зберігання нерозмитнених авто протягом 12 місяців у режимі "митний склад". Через рік, за "сприяння" посадовців митного поста, зловмисники імітували так званий реекспорт автівок, які насправді не залишали території митного складу. Це дозволило незаконно продовжити безкоштовний термін зберігання авто та не сплачувати митні збори.

Після викриття оборудки правоохоронці провели вісім обшуків в офісі комерційної структури, а також у службових приміщеннях Житомирської митниці та за місцями проживання посадовців.

Вилучили комп’ютери із первинними документами та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, митні і податкові документи та інші матеріальні докази організації незаконної схеми.

Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому слідчими ДБР за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Встановлюються всі особи причетні до протиправної діяльності і вирішується питання щодо накладення арешту на автомобілі.

Нагадаємо, в груді 2021 року отримав підозру начальник Івано-Франківської митниці. Йому інкримінували хабарництво у великому розмірі.

А 25 січня цього року патрульні зупинили авто львівського митника, яким чоловік керував у нетверезому стані.