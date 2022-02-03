Монастирський закликав нацгвардійців повідомляти про цькування та порушення прав

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що кожен гвардієць, права якого порушено, може розраховувати на підтримку вищого керівництва МВС.

Глава міністерства закликав нацгвардійців у разі порушення їхніх прав звертатися на гарячу лінію МВС за номером 15-36.

"Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень", – цитує главу МВС його пресслужба.

Монастирський додав, що на гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз’яснення щодо питань їх служби.

Нагадаємо, в Києві біля Офісу президента 3 лютого відбувся мітинг батьків, чиї діти загинули внаслідок нестатутних відносин в армії. Мітингувальники закликали припинити нестатутні відносини та насильство в українській армії та Національній гвардії.

Родичі загиблих неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу президента, але ніхто досі не покараний. Тому батьки загиблих військовослужбовців об’єдналися у громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості.

В акції також взяли учать родичі військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артем Рябчук. 20-річний нацгвардієць у ніч на 27 січня з автомата розстріляв караул, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – четверо військових і цивільна жінка. Ще пʼятеро осіб отримали важкі поранення.

Депутатка від "Слуги народу", член комітету з правоохоронної діяльності Юлія Яцик повідомила, що, за її інформацією, Рябчука цькували на службі.