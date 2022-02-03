Україна та Словаччина домовилися про збільшення своїх потужностей для імпорту газу, - Макогон

Україна та Словаччина домовились про тестове збільшення гарантованих потужностей для фізичного імпорту природного газу з Європи до 42 млн куб. м на добу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

"Останні місяці команда Оператора ГТС дуже наполегливо працювала над збільшенням можливостей для України щодо поставок газу та створенням нових маршрутів. І сьогодні я радий повідомити, що наші зусилля вчергове завершилися успіхом, - йдеться в дописі Сергія Макогона. - Таким чином, на додачу до угорського маршруту, який ми впровадили наприкінці минулого року, Україна отримує додаткові потужності по словацькому напрямку. Це підвищує надійність постачань газу та посилює енергетичну безпеку країни.

Оператори газотранспортних систем України та Словаччини домовилися щодо збільшення гарантованих потужностей на точці Будінце на 15 млн кубометрів на добу у тестовому режимі до квітня 2022 року.

Всі учасники українського ринку газу отримали ще одну можливість фізично імпортувати газ, необхідний для стабільного проходження осінньо-зимового опалювального сезону та поповнення стратегічно важливих запасів газу в українських газосховищах, а їхня активність у цьому напрямку має продемонструвати затребуваність та комерційну привабливість маршруту, що буде важливим аргументом для подовження дії угоди та подальшому розвитку маршруту SL-UA", переконаний гендиректор ГТС України.

"Ми вбачаємо одним з ключових завдань Оператора ГТС України створення нових можливостей для всього українського ринку газу, і за останні кілька місяців збільшили гарантовані потужності для постачання газу в Україну на 85%. Вже з лютого на добових аукціонах українські компанії зможуть забронювати потужності нового словацько-українського маршруту для забезпечення потреб країни в природному газі. Ми продовжимо активно працювати над тим, щоб збільшити гарантовані потужності на постійній основі", - написав Макогон.

Фізичні потужності Словаччини та України мають забезпечити на гарантованій основі розширений доступ європейських компаній до українських підземних газових сховищ. Також ці потужності сприятимуть посиленню безпеки постачання природного газу в Україну.

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що "Бухарестська дев'ятка", до складу якої входить Словаччина, надасть Україні оборонну допомогу.

В листопаді 2021 року Словаччина підписала Декларацію про європейську перспективу України.