Єврокомісія віднесла газ та атомну енергетику до "Зеленої таксономії ЄС"

Європейська комісія ухвалила рішення внести атомну енергетику і природний газ до "Зеленої таксономії ЄС". Це класифікація екологічно сталих видів діяльності для інвесторів, повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Газ та атомна енергія могли б сприяти тяжкому переходу до кліматичної нейтральності. Ми розробили суворі умови для їх включення до таксономії. Для них (атомних та газових енергопроєктів – Ред.) буде встановлено чіткі обмеження і терміни для поетапного виведення з експлуатації", – заявила єврокомісар із фінансових питань Мейрід МакГіннес.

Єврокомісар наполягає на тому, щоб у ЄС почали відмовлятися від таких шкідливих енергоресурсів як вугілля. На нього припадає 15 відсотків електрогенерації в Європі. В ЄС таксономія не є обов’язковим інструментом для країн-членів. Наразі її роль полягає в тому, щоби підвищити прозорість на фінансовому ринку для приватного сектора, який зацікавлений у сталому інвестуванні.

Як зазначається у повідомленні Єврокомісії, основні обмеження для газових енергопроєктів полягають у тому, що вони мають продукувати не більш ніж 100 г СО2/кВт-год (не більше 270 г СО2/кВт-год при отриманні дозволу на будівництво до 31 грудня 2030 року) і стати низьковуглецевими чи відновлюваними активами до кінця 2035 року. Для атомних енергопроєктів впроваджуються обмеження щодо мінімізації радіоактивних відходів.

Рішення про ухвалення делегованого акта для формалізації норм таксономії залишається за Європарламентом та Європейською радою. Вони повинні упродовж чотирьох місяців його ретельно вивчити. Якщо щонайменше 20 країн-членів виступлять проти норм таксономії або в Європарламенті назбирається щонайменше 353 голоси проти, Європейська рада має відкинути ці норми.

Якщо зауважень до делегованого акта не буде, він стане чинним із 1 січня 2023 року.

Питання включення атомної енергії та газу до таксономії розкололо ЄС. Головними опонентами атомної енергетики є Німеччина, Австрія, Іспанія та Люксембург разом із природоохоронними організаціями та різними НКО. Вони наголошують на небезпеці такої технології електрогенерації.

Натомість Франція, Фінляндія та більшість країн Центральної та Східної Європи підтримують включення атомної енергетики до таксономії, наголошуючи на тому, що сектор потребує "зеленого" фінансування для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Найбільшими прихильниками включення газових проєктів до таксономії виступають залежні від вугільної генерації країни ЄС. Серед них - Польща та Чехія, які розглядають газ як перехідне пальне до чистих видів енергії. Головні противники такого рішення: Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція.

Раніше міністри енергетики Австрії та Люксембургу заявляли у ЗМІ про те, що готові подати до Європейського суду на Єврокомісію, якщо у Брюсселі ухвалять рішення про включення атомної енергетики або природного газу до "Зеленої таксономії ЄС".

Нагадаємо, російський "Газпром" відновив постачання блакитного палива до Німеччини через Білорусь.