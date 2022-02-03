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Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ

Російські літаки не заходили у повітряний простір Великобританії.

Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Фото: news.sky.com

Військово-повітряні сили Великобританії підняли у повітря винищувачі Typhoon для перехоплення чотирьох російських військових літаків на північ від Шотландії. Два російських стратегічних бомбардувальники Ту-95 і два морських патрульних Ту-142 Bear F були помічені біля "зони інтересів Великобританії".

Про це повідомляє BBC.

"Сили швидкого реагування Typhoon, підняті з військового аеродрому в Лоссімут і підтримані літаком-паливозаправником з Брайз Нортона, були задіяні проти непізнаного літака, що наближався до зони інтересів Сполученого Королівства", - наводить BBC слова представника військово-повітряних сил.

У відомстві заявили, що російські літаки не заходили у повітряний простір Великобританії.

Видання BBC зазначає, що подібні інциденти за участю російських літаків неодноразово відбувалися поблизу британського повітряного простору.

При цьому ВВС вказує, що літаки РФ часто не контактували з місцевою диспетчерською службою повітряного руху і не надсилали сигналів для радіолокаційного виявлення, що роблять літаки видимими для інших учасників повітряного руху або диспетчерських служб на землі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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