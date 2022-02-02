Білий дім: США готують новий пакет економічної допомоги для Україні

Зараз сторони обговорюють відповідні кроки на рівні урядових структур США й України.

Сполучені Штати разом з українським урядом опрацьовують новий пакет економічної допомоги Україні на тлі ескалації напруження з боку Росії.

Про це під час брифінгу в середу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає "Укрінформ".

"Так, ми обговорюємо з українською стороною пакет економічної допомоги", - сказала офіційна представниця адміністрації Байдена у відповідь на питання про підтримку України з боку США.

Джен Псакі нагадала, що про це йшлося під час розмови президентів Байдена й Зеленського минулого тижня. Зараз сторони обговорюють наступні кроки на рівні урядових структур США й України.