​США оголосили про тимчасове перекидання військових сил на схід Європи для "стримуванні агресії"

У зв'язку з обстановкою в Європі та діями Російської Федерації поблизу України США перекидають на тимчасовій основі додаткові сили до Німеччини, Польщі та Румунії.

Про це заявив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, передає "Інтерфакс-Україна".

"США незабаром відправлять додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини", - зазначив він.

Так, за словами Кірбі, днями тисяча військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, будуть переміщені до Румунії. Вони приєднуються до 900 американських солдатів, які вже перебувають у Румунії. Ще приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено зі США до Польщі та Німеччини.

Завдання цих сил полягатиме у "стримуванні агресії" та "поліпшенні оборонних можливостей країн-союзниць, що перебувають на передовій". Крім того, за словами Кірбі, сили у Румунії під командуванням НАТО також має намір розмістити Франція.

"Я хочу бути дуже ясним щодо деяких питань. Ці переміщення мають тимчасовий характер. Ці переміщення є відповіддю на нинішню ситуацію у сфері безпеки", - наголосив Кірбі.

Він також додав, що додаткові американські збройні сили, що перекидаються до Європи, "не призначені для участі в бойових діях в Україні".

Зазначимо, що в статті 5 статуту НАТО йдеться про те, що члени Альянсу погоджуються з тим, що збройний напад на одну або кілька з них у Європі чи Північній Америці розглядатиметься як напад на них загалом. У такій ситуації країни НАТО мають бути готові вживати будь-яких заходів щодо захисту партнера.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і закликав відвести війська від кордону з Україною. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде мати швидкі та важкі наслідки, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом.

1 лютого до України прибув шостий літак із оборонною допомогою від США.