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Ердоган відвідає Україну 3 лютого, – Reuters

Після Олімпійських ігор Анкару може відвідати Путін. 

Ердоган відвідає Україну 3 лютого, – Reuters
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідає Київ 3 лютого для перемовин з президентом України Володимиром Зеленський. 

Про це пише Reuters із посиланням на анонімні високопоставлені джерела в Анкарі. Підготовка до візиту президента Туреччини раніше була офіційна підтверджена українською стороною, але дата не розголошувалась. 

"Ердоган передасть Зеленському послання про збереження миру в регіону та недопущення нагнітання напруженості та гарячого конфлікту", – заявив співрозмовник агентства.

Він додав, що президент РФ Володимир Путін готується відвідати Туреччину після Олімпійських ігор у Пекіні, що пройдуть 4-20 лютого. 

"Ми очікуємо, що обидва переговорні процеси будуть ефективними для зниження напруження між РФ та Україною", – повідомив посадовець. 

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що в ході візиту Ердогана до Києва планується підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною

Візит Ердогана до столиці України анонсувався ще в січні. 20 числа він сам підтвердив, що відвідає Україну з візитом на початку наступного місяця.

У грудні протягом минулого місяця Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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