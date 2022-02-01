Російський банк "Сбер" тестує відключення від закордонної IT-інфраструктури

Російському бізнесу радять готуватися до переходу на продукцію російських виробників електроніки та софту.

Один із найбільших російських банків, "Сбер", минулого тижня провів технологічні навчання з відключення від закордонної IT-інфраструктури. Тестування відбулися на тлі повідомлень про те, що США можуть обмежити постачання до Росії нової електроніки та відмовитися від підтримки наявної, якщо Москва розпочне військову операцію проти України.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в уряді та на ринку обчислювальної техніки, інформує російська служба Радіо Свобода.

Державний банк тестував відключення від програм та електроніки таких компаній, як Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle та Intel. При цьому в IT-компаніях, а також у "Сбері" та інших великих російських банках відмовилися коментувати інформацію. У SAP повідомили, що не знають про навчання, а в Nvidia сказали, що "бізнес перебуває поза політикою".

"Сбер" використовує один із найпотужніших у Росії суперкомпʼютерів Christofari. Він працює на устаткуванні американської Nvidia.

Про те, що влада США попередила виробників мікроелектроніки про можливу заборону постачання до Росії у разі вторгнення на територію України, агенція Reuters повідомляла в середині січня. При цьому обмеження можуть стосуватися як продукції, виробленої США, так і виготовленої в інших країнах із застосуванням американських технологій. Ці заяви викликали занепокоєння у російському уряді, стверджують джерела "Комерсанта".

Експерти, з якими говорили журналісти видання, вважають, що бізнесу варто готуватися до необхідності переходу на продукцію російських виробників електроніки та софту.

"У звʼязку із загостренням зовнішньополітичної ситуації ми говоримо вже не просто про необхідність імпортозаміщення, а про те, скільки часу на це залишається", – заявив директор Асоціації розробників програмних продуктів "Вітчизняний софт" Ренат Лашин.

Нагадаємо, західні партнери України неодноразово заявляли, що в разі нового нападу на Україну Росію очікують "небачені" досі санкції. Президент США Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна.

Деталі економічних наслідків для Росії вже оприлюднив Білий дім: зокрема, розглядається можливість запровадження обмежень на постачання до РФ високотехнологічної продукції.