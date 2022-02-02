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МЗС отримало запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні

Наразі вже запущено процедуру узгодження її кандидатури.

МЗС отримало запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні
Бріджит Брінк
Фото: Вікіпедія

Україна отримала запит на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, Міністерство закордонних справ уже запустило процедуру узгодження її кандидатури.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві.

Міністр зазначив, що у кожній країні є визначена процедура узгодження кандидатури посла, і після цього ухвалюється рішення.

"Ми цю процедуру запустили, і коли всю інформацію буде зібрано, ухвалюватиметься політичне рішення", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, від червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович. Наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі "тимчасового повіреного".

Наприкінці січня стало відомо, що президент США Джо Байден визначився з кандидатурою посла, але його адміністрація все ще чекає на офіційне схвалення від української сторони.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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