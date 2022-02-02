США, Британія, Канада, Швеція і Швейцарія запустили фонд допомоги Україні обсягом 35 млн фунтів

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на заході з нагоди початку роботи фонду в Києві в середу, 2 лютого, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми розпочинаємо роботу партнерського фонду "За сильну Україну". Це не чергова робота й не черговий початок. Це те, що нам на сьогодні дуже важливо, - публічна підтримка і довіра, як партнерів, одне до одного. Ми розуміємо, наскільки важливо і, головне, своєчасно саме тут, саме зараз розпочинати такі проекти", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що фонд має на старті 35 млн фунтів для перших проєктів, які будуть спрямовані на громади, людей, які потребують підтримки і держави, і міжнародної спільноти.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що партнери разом з урядом України через цей фонд віддані підтримці постраждалих від російської агресії на сході України. За її словами, Велика Британія зробить у фонд внесок обсягом 11,5 млн фунтів стерлінгів протягом 3 років.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що США через USAID мають намір збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 млн доларів.

"Мій уряд непохитно підтримує сильну, успішну Україну, в межах якої існує безпека. Цей проект забезпечує важливий шлях до цієї мети. Ви маєте повну підтримку мого уряду, мою і всієї команди посольства США в Києві, щоб утілити це в життя", - заявила Квін.

Посол Канади в Україні Лариса Галадза наголосила, що Канада надає до фонду від 10 до 15 млн канадських доларів, щоб стримати ескалацію.

"Ми об'єднуємося з національними, місцевими установами, а також із громадянським суспільством, щоб зосередитися на потребах людей, їхніх громад, вибудувати довіру й соціальну згуртованість", - пояснила Галадза.

Міністр іноземного розвитку та співробітництва Швеції Матильда Ернкранц наголосила, що фонд "Партнерство за сильну Україну" зробить свій внесок у посилення України перед обличчям російської агресії.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року стало відомо, що п'ять країн - Великобританія, США, Канада, Швеція та Швейцарія створюють фонд допомоги Україні для боротьби з дестабілізуючим впливом Росії.

Зазначимо, що Великобританія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів, зокрема у інфраструктурі та енергетиці. Про це заявив 1 лютого президент Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами переговорів з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Європейська комісія у вівторок, 1 лютого, оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.