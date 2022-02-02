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СБУ заблокувала 121 кібератаку на українські органи влади в січні

Розслідування кібератаки 14 січня триває.

СБУ заблокувала 121 кібератаку на українські органи влади в січні
Фото: adviser.ru

У січні 2022 року Служба безпеки України заблокувала понад 120 кібератак на українські органи влади. Протягом минулого місяця кіберфахівці СБУ  проаналізували понад 25 тисяч критичних подій інформаційної безпеки.

Про це повідомляє пресцентр спецслужби. Основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) переважно були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на вебдодатки (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware) тощо.

У СБУ інформують, що розслідування кібератаки на інформаційні системи органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року, триває. Про його результати СБУ повідомить окремо.

Нагадаємо, кібератака на Україну в ніч з 13 на 14 січня була найпотужнішою за останні чотири роки. За результатами засідання РНБО 24 січня повідомили, що постраждали 22 сайти органів державної влади, шести з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців. Чутлива інформація втрачена не була.

У ніч на 26 січня було здійснено кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua. Внаслідок дій хакерів був недоступний для користувачів протягом кількох годин. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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