Агент мав збирати дані про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони.

Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили учасників агентурної мережі спецслужб РФ. Зловмисник із Харкова збирав інформацію щодо новітніх українських систем зброї для передачі Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що представник терористичної організації "МДБ ДНР" завербував мешканця Харкова для збору таємної інформації. Куратором операції був кадровий співробітник ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, агент мав збирати дані про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони. Отриману інформацію він передавав електронними каналами зв’язку представникам псевдоспецслужб так званої "ДНР" та співробітникам ФСБ РФ.

"У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ не допустили витоку інформації із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері, яку ворожий агент намагався здобути в одному із інститутів Харкова", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що зловмисника затримали у середмісті Харкова із задіянням спецпризначенців СБУ. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 28 січня СБУ викрила чергового агента Російської Федерації у столиці України. За даними слідства, його завербувало так зване "МДБ ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.