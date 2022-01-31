Прем'єр Канади Трюдо захворів на ковід і працюватиме з дому

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що у нього виявили коронавірус. Хвороба протікає легко, але свої обов'язки він виконуватиме дистанційно, з дому.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Цього ранку я отримав позитивний тест на COVID-19. Я почуваюся добре і цього тижня продовжу працювати віддалено, дотримуючись рекомендацій органів охорони здоров'я", - зазначив Трюдо.

Він також закликав усіх жителів країни пройти вакцинацію та ревакцинацію.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

Раніше в січні Трюдо заявляв, що влада країни забезпечила достатній запас вакцин проти COVID-19 для всіх канадців, які мають право на отримання третьої, а також четвертої дози.

З початку пандемії у Канаді виявили понад 3 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, понад 33 тис. інфікованих померли.

Нагадаємо, 27 січня Трюдо повідомив, що пішов на самоізоляцію після контакту з людиною, у якої виявили ковід.

Улітку минулого року Трюдо пішов на самоізоляцію після самітів G7, НАТО та Канада-ЄС.

У березні 2020 року Джастін і Софі Трюдо самоізолювалися після того, як у Софі Трюдо з'явилися симптоми грипу. Згодом тест на коронавірус показав позитивний результат. Захворювання протікало з легкими симптомами.