Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Помер актор Леонід Куравльов
Помер актор Леонід Куравльов
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ГоловнаСвіт

Прем'єр Канади Трюдо захворів на ковід і працюватиме з дому

Прем'єр закликав усіх жителів країни пройти вакцинацію та ревакцинацію.

Прем'єр Канади Трюдо захворів на ковід і працюватиме з дому
Фото: wemontreal.com

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що у нього виявили коронавірус. Хвороба протікає легко, але свої обов'язки він виконуватиме дистанційно, з дому.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Цього ранку я отримав позитивний тест на COVID-19. Я почуваюся добре і цього тижня продовжу працювати віддалено, дотримуючись рекомендацій органів охорони здоров'я", - зазначив Трюдо.

Він також закликав усіх жителів країни пройти вакцинацію та ревакцинацію.

Раніше в січні Трюдо заявляв, що влада країни забезпечила достатній запас вакцин проти COVID-19 для всіх канадців, які мають право на отримання третьої, а також четвертої дози. 

З початку пандемії у Канаді виявили понад 3 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, понад 33 тис. інфікованих померли.

Нагадаємо, 27 січня Трюдо повідомив, що пішов на самоізоляцію після контакту з людиною, у якої виявили ковід.

Улітку минулого року Трюдо пішов на самоізоляцію після самітів G7, НАТО та Канада-ЄС.

У березні 2020 року Джастін і Софі Трюдо самоізолювалися  після того, як у Софі Трюдо з'явилися симптоми грипу. Згодом тест на коронавірус показав позитивний результат. Захворювання протікало з легкими симптомами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також