ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Помер актор Леонід Куравльов
Помер актор Леонід Куравльов
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні вже другий тиждень знижується кількість щеплень від COVID-19, – Ляшко

Полтавщина на першому місці за кількістю щеплень із розрахунку на 100 тисяч людей.

В Україні вже другий тиждень знижується кількість щеплень від COVID-19, – Ляшко
Фото: КМДА

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається зниження тижневої кількості проведених щеплень від COVID-19, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ляшко сказав про це на брифінгу у понеділок, 31 січня, повідомляє Радіо Свобода.

"Найнижчі показники за останні сім днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовано у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській і Запорізькій областях", – сказав міністр.

Найбільшу кількість щеплень із розрахунку на 100 тисяч населення, за його словами, зробили у Полтавській області. Одразу за лідером йдуть Київ, Рівненська, Луганська і Харківська області.

Нагадаємо, що за тиждень з 24 по 30 січня 2022 року в Україні 448 489 осіб отримали щеплення проти COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня першою дозою було вакциновано 160 557 осіб, другою – 153 403 людини. Додатковою дозою щепили 3 587 осіб, бустерною – 130 942 людей.

Загалом у країні проведено 30 300 581 щеплення. Із них першу дозу отримали 15 324 673 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 14 619 487 українців. Додатковою дозою щеплено 16 695 осіб, бустерною – 339 726 людей.

Юрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також