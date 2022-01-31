В Україні вже другий тиждень знижується кількість щеплень від COVID-19, – Ляшко

Полтавщина на першому місці за кількістю щеплень із розрахунку на 100 тисяч людей.

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається зниження тижневої кількості проведених щеплень від COVID-19, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ляшко сказав про це на брифінгу у понеділок, 31 січня, повідомляє Радіо Свобода.

"Найнижчі показники за останні сім днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовано у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській і Запорізькій областях", – сказав міністр.

Найбільшу кількість щеплень із розрахунку на 100 тисяч населення, за його словами, зробили у Полтавській області. Одразу за лідером йдуть Київ, Рівненська, Луганська і Харківська області.

Нагадаємо, що за тиждень з 24 по 30 січня 2022 року в Україні 448 489 осіб отримали щеплення проти COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня першою дозою було вакциновано 160 557 осіб, другою – 153 403 людини. Додатковою дозою щепили 3 587 осіб, бустерною – 130 942 людей.

Загалом у країні проведено 30 300 581 щеплення. Із них першу дозу отримали 15 324 673 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 14 619 487 українців. Додатковою дозою щеплено 16 695 осіб, бустерною – 339 726 людей.