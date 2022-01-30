Проти коронавірусу повністю щепилося ще понад 11 тисяч українців

За суботу, 29 січня в Україні проти коронавірусу вакциновано 34 202 людини.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Першу дозу отримали 12 092 людини, другу – 11 400 людей.

Додатково щепилися 235 людей, бустерну дозу вкололи – 10 475.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 людину, з них отримали першу дозу – 15 318 149 людей, повний курс вакцинації отримали 14 611 834 особи.

Додатковою дозою щеплено 16 597 українців, бустерною – 333 018.

Загалом проведено 30 279 598 щеплень.

Нагадаємо, на початку січня МОЗ вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення.

Бустер роблять мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer), а за їх відсутності – будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Зазначалося, що новий COVID-сертифікат після бустерної дози можна буде згенерувати в "Дії" наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.