За добу в Україні зафіксували понад 24 тисячі нових випадків ковіду

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Від ускладнень померло 94 людини.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 692 осіб, одужало – 3 145.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1058;
Вінницька область – 986;
Волинська область – 395;
Дніпропетровська область – 688;
Донецька область – 643;
Житомирська область – 2013;
Закарпатська область – 439;
Запорізька область – 394;
Івано-Франківська область – 1664;
Київська область – 644;
Кіровоградська область – 214;
Луганська область – 264;
Львівська область – 3043;
Миколаївська область – 486;
Одеська область – 1175;
Полтавська область – 306;
Рівненська область – 1172;
Сумська область – 1554;
Тернопільська область – 884;
Харківська область – 1722;
Херсонська область – 448;
Хмельницька область – 1883;
Черкаська область – 541;
Чернівецька область – 924;
Чернігівська область – 968.
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 042 469 осіб, одужало – 3 618 402, зафіксовано 100 125 летальних випадків і проведено 18 009 334 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п’ятницю, 28 січня в Україні підтвердили 37 351 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це рекордна кількість нових випадків ковіду за добу з початку пандемії.
Міністерство охорони здоров'я прогнозує збільшення кількості хворих на коронавірус у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.