За добу в Україні зафіксували понад 24 тисячі нових випадків ковіду

За суботу, 29 січня в Україні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусу

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Від ускладнень померло 94 людини.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 692 осіб, одужало – 3 145.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1058;

Вінницька область – 986;

Волинська область – 395;

Дніпропетровська область – 688;

Донецька область – 643;

Житомирська область – 2013;

Закарпатська область – 439;

Запорізька область – 394;

Івано-Франківська область – 1664;

Київська область – 644;

Кіровоградська область – 214;

Луганська область – 264;

Львівська область – 3043;

Миколаївська область – 486;

Одеська область – 1175;

Полтавська область – 306;

Рівненська область – 1172;

Сумська область – 1554;

Тернопільська область – 884;

Харківська область – 1722;

Херсонська область – 448;

Хмельницька область – 1883;

Черкаська область – 541;

Чернівецька область – 924;

Чернігівська область – 968.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 042 469 осіб, одужало – 3 618 402, зафіксовано 100 125 летальних випадків і проведено 18 009 334 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 28 січня в Україні підтвердили 37 351 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це рекордна кількість нових випадків ковіду за добу з початку пандемії.

Міністерство охорони здоров'я прогнозує збільшення кількості хворих на коронавірус у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.