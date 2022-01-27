Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

Радуцький нагадав, що у країнах, які досягли піку захіворюваності, кількість захворідих сягає й 400 тис., як у Франції. І в 9-мільйонному Ізраїлі сьогодні 79 тисяч на добу... Тому за прогнозами академії медичних наук, МОЗу та Ради національної безпеки та оборони, на жаль, скоріш за все і ми будемо мати великі цифри. Єдине, що заспокоює - що зайнятість ліжок і летальність набагато нижчі ніжпри штамі "дельта"", - зазначив Радуцький.

При цьому він наголосив, що запроваджувати жорсткий локдаун наразу немає сенсу.

"В Ураїні існує адаптивний карантин. За правилами рішення щодо його впровадження приймає місцева влада. Локдаун вводити в країні сенсу поки немає... Але адаптивний карантин - це "червона", "жовта" та "помаранчева" зони - має працювати", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу, пов’язана з поширенням у світі нового штаму "омікрон", пройде в Україні спокійніше за попередні.

Наразі штам "омікрон" виявлено вже у 17 українських областях, але він поки не домінує.