Омікрон виявили вже у 17 областях, але наразі він не домінує в Україні, – МОЗ

Штам коронавірусу омікрон виявлено вже у 17 областях, але він поки не домінує в Україні.

Такі дані було на селекторній нараді в Офісі президента щодо протидії поширенню COVID-19 озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"В Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірус, проте завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, і нині госпіталізовано майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року", – сказано в повідомленні.

За даними МОЗ, за минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тис. нових хворих на COVID-19. Госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі дельта торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% виділених для хворих на COVID-19 ліжок.

Міністр охорони здоров’я пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема завдяки збільшенню кількості вакцинованих. За його словами, відновили роботу мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців.

Минулого тижня МОЗ повідомило, що омікрон за своїми симптомами нагадує застуду. Загроза нового штаму коронавірусу в тому, що він також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

У ВООЗ заявили, що не відкидають завершення пандемії в Європі після закінчення нинішньої хвилі поширення омікрону.

Варіант коронавірусу, названий "омікрон", вперше був виявлений у Ботсвані та ПАР у листопаді 2021 року.