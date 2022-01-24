МЗС Великобританії заявило, що Росія хоче “поставити” президентом України Євгена Мураєва
МЗС Великобританії заявило, що Росія хоче “поставити” президентом України Євгена Мураєва
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Омікрон виявили вже у 17 областях, але наразі він не домінує в Україні, – МОЗ

Кількість нових випадків захворювання зростає третій тиждень поспіль. 

Омікрон виявили вже у 17 областях, але наразі він не домінує в Україні, – МОЗ
Фото: EPA/UPG

Штам коронавірусу омікрон виявлено вже у 17 областях, але він поки не домінує в Україні. 

Такі дані було на селекторній нараді в Офісі президента щодо протидії поширенню COVID-19 озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"В Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірус, проте завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, і нині госпіталізовано майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року", – сказано в повідомленні.

За даними МОЗ, за минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тис. нових хворих на COVID-19. Госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі дельта торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% виділених для хворих на COVID-19 ліжок.

Міністр охорони здоров’я пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема завдяки збільшенню кількості вакцинованих. За його словами, відновили роботу мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців.

Минулого тижня МОЗ повідомило, що омікрон за своїми симптомами нагадує застуду. Загроза нового штаму коронавірусу в тому, що він також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

У ВООЗ заявили, що не відкидають завершення пандемії в Європі після закінчення нинішньої хвилі поширення омікрону.

Варіант коронавірусу, названий "омікрон", вперше був виявлений у Ботсвані та ПАР у листопаді 2021 року.

Перший випадок омікрону в Україні виявили 18 грудня. Його підтвердили у чоловіка, що повернувся з ОАЕ, де мав контакт із хворими на COVID-19. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також