В Україні підтвердили понад 22 тисячі нові випадки коронавірусу

За п’ятницю, 21 січня в Україні зафіксовано 22 473 нові підтверджені випадки коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 136.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 608 осіб, одужало 4 610 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1744;
Вінницька область – 1005;
Волинська область – 512;
Дніпропетровська область – 785;
Донецька область – 701;
Житомирська область – 879;
Закарпатська область – 682;
Запорізька область – 246;
Івано-Франківська область – 2284;
Київська область – 743;
Кіровоградська область – 100;
Луганська область – 291;
Львівська область – 3293;
Миколаївська область – 283;
Одеська область – 1079;
Полтавська область – 549;
Рівненська область – 828;
Сумська область – 1355;
Тернопільська область – 923;
Харківська область – 1159;
Херсонська область – 334;
Хмельницька область – 1064;
Черкаська область – 357;
Чернівецька область – 848;
Чернігівська область – 429.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 842 011 осіб, одужало – 3 580 878, летальних випадків – 99 129 і проведено 17 455 150 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пік поточної хвилі захворюваності на COVID-19 в Україні може припасти на середину лютого.