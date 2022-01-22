В Україні підтвердили понад 22 тисячі нові випадки коронавірусу

За п’ятницю, 21 січня в Україні зафіксовано 22 473 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 136.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 608 осіб, одужало 4 610 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1744;

Вінницька область – 1005;

Волинська область – 512;

Дніпропетровська область – 785;

Донецька область – 701;

Житомирська область – 879;

Закарпатська область – 682;

Запорізька область – 246;

Івано-Франківська область – 2284;

Київська область – 743;

Кіровоградська область – 100;

Луганська область – 291;

Львівська область – 3293;

Миколаївська область – 283;

Одеська область – 1079;

Полтавська область – 549;

Рівненська область – 828;

Сумська область – 1355;

Тернопільська область – 923;

Харківська область – 1159;

Херсонська область – 334;

Хмельницька область – 1064;

Черкаська область – 357;

Чернівецька область – 848;

Чернігівська область – 429.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 842 011 осіб, одужало – 3 580 878, летальних випадків – 99 129 і проведено 17 455 150 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пік поточної хвилі захворюваності на COVID-19 в Україні може припасти на середину лютого.