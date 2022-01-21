У Франківську пояснили різкий спалах ковіду встановленням рекорду з виконання колядки

"Сім тисяч людей були там - без масок, без температурного контролю та сертифікатів".

Різкий спалах ковіду в Івано-Франківській області може бути пов'язаний зі встановленням рекорду України з виконання колядки.

Про це сказав гендиректор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук в інтерв'ю DW.

"Тижні два тому я робив попередні прогнози про зростання захворюваності. Однак що воно буде таке стрімке, стало очевидно після усіх тих заходів, які проводились для встановлення рекорду України з виконання коляди. У них взяли участь понад 4,5 тисячі людей, а за інформацією організаторів, ще десь дві тисячі не встигли зареєструватись. Тож, орієнтовно, десь сім тисяч людей були там - без масок, без проходження жодного температурного контролю та наявності сертифікатів вакцинації. А потім проводилась ще низка святкових заходів безпосередньо в центрі Івано-Франківська, а також по районах", - заявив він.

За словами санітарного лікаря, Івано-Франківська область рухається до переходу в "червону" зону карантину.

Нагадаємо, що 9 січня у селі Підгір'я Івано-Франківської області майже 4,5 тисячі осіб заспівали колядку "Нова радість стала", встановивши тим самим рекорд з наймасовішого виконання коляди.