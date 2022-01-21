Ковід в Україні: за добу виявили понад 20 тис. випадків – найбільше з листопада

У четвер, 20 січня, в Україні підтвердили 20 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник з 9 листопада, коли було виявлено 23 283 випадки ковіду за добу.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора зокрема захворіли 2 464 дітей і 429 медпрацівників.
Госпіталізовано із підтвердженими та підозрілими випадками 2 226 осіб. Одужали 4 486 людей, 150 пацієнтів померли.
Найбільше випадків коронавірусної хвороби 20 січня підтвердили в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Сумській областях і Києві.
Статистика за регіонами:
- м. Київ – 1552;
- Вінницька область – 969;
- Волинська область – 400;
- Дніпропетровська область – 826;
- Донецька область – 631;
- Житомирська область – 589;
- Закарпатська область – 498;
- Запорізька область – 366;
- Івано-Франківська область – 2427;
- Київська область – 672;
- Кіровоградська область – 98;
- Луганська область – 251;
- Львівська область – 1989;
- Миколаївська область – 304;
- Одеська область – 1036;
- Полтавська область – 677;
- Рівненська область – 702;
- Сумська область – 1158;
- Тернопільська область – 1053;
- Харківська область – 971;
- Херсонська область – 308;
- Хмельницька область – 1034;
- Черкаська область – 379;
- Чернівецька область – 756;
- Чернігівська область – 510.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 819 538 осіб, одужали від коронавірусу 3 576 268 людей, від ускладнень ковіду померли 98 993 українці.
Нагадаємо, минулого тижня в НАН України повідомили про початок нової хвилі коронавірусу в країні.
Учора глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що епіцентром спалаху є західні області. За його словами, найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка спостерігається також у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.
МОЗ уже направило подання про розгляд на Державній комісії ТЕБ та НС червоного рівня епідемічної небезпеки.