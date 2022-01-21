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Ковід в Україні: за добу виявили понад 20 тис. випадків – найбільше з листопада

У "лідерах" – Івано-Франківська і Львівська області.

Ковід в Україні: за добу виявили понад 20 тис. випадків – найбільше з листопада
Фото: EPA/UPG

У четвер, 20 січня, в Україні підтвердили 20 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник з 9 листопада, коли було виявлено 23 283 випадки ковіду за добу.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора зокрема захворіли 2 464 дітей і 429 медпрацівників.

Госпіталізовано  із підтвердженими та підозрілими випадками 2 226 осіб. Одужали 4 486 людей, 150 пацієнтів померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 20 січня підтвердили в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Сумській областях і Києві.

Статистика за регіонами:

  • м. Київ – 1552; 
  • Вінницька область – 969; 
  • Волинська область – 400; 
  • Дніпропетровська область – 826; 
  • Донецька область – 631; 
  • Житомирська область – 589; 
  • Закарпатська область – 498; 
  • Запорізька область – 366; 
  • Івано-Франківська область – 2427; 
  • Київська область – 672; 
  • Кіровоградська область – 98; 
  • Луганська область – 251; 
  • Львівська область – 1989; 
  • Миколаївська область – 304; 
  • Одеська область – 1036; 
  • Полтавська область – 677; 
  • Рівненська область – 702; 
  • Сумська область – 1158; 
  • Тернопільська область – 1053; 
  • Харківська область – 971; 
  • Херсонська область – 308; 
  • Хмельницька область – 1034; 
  • Черкаська область – 379; 
  • Чернівецька область – 756; 
  • Чернігівська область – 510.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 819 538 осіб, одужали від коронавірусу 3 576 268 людей, від ускладнень ковіду померли 98 993 українці.

Нагадаємо, минулого тижня в НАН України повідомили про початок нової хвилі коронавірусу в країні

Учора глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що епіцентром спалаху є західні області. За його словами, найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка спостерігається також у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській. 

МОЗ уже направило подання про розгляд на Державній комісії ТЕБ та НС червоного рівня епідемічної небезпеки. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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