Ковід в Україні: за добу виявили понад 20 тис. випадків – найбільше з листопада

У "лідерах" – Івано-Франківська і Львівська області.

У четвер, 20 січня, в Україні підтвердили 20 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник з 9 листопада, коли було виявлено 23 283 випадки ковіду за добу.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора зокрема захворіли 2 464 дітей і 429 медпрацівників.

Госпіталізовано із підтвердженими та підозрілими випадками 2 226 осіб. Одужали 4 486 людей, 150 пацієнтів померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 20 січня підтвердили в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Сумській областях і Києві.

Статистика за регіонами:

м. Київ – 1552;

Вінницька область – 969;

Волинська область – 400;

Дніпропетровська область – 826;

Донецька область – 631;

Житомирська область – 589;

Закарпатська область – 498;

Запорізька область – 366;

Івано-Франківська область – 2427;

Київська область – 672;

Кіровоградська область – 98;

Луганська область – 251;

Львівська область – 1989;

Миколаївська область – 304;

Одеська область – 1036;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 702;

Сумська область – 1158;

Тернопільська область – 1053;

Харківська область – 971;

Херсонська область – 308;

Хмельницька область – 1034;

Черкаська область – 379;

Чернівецька область – 756;

Чернігівська область – 510.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 819 538 осіб, одужали від коронавірусу 3 576 268 людей, від ускладнень ковіду померли 98 993 українці.

Нагадаємо, минулого тижня в НАН України повідомили про початок нової хвилі коронавірусу в країні.

Учора глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що епіцентром спалаху є західні області. За його словами, найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка спостерігається також у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.

МОЗ уже направило подання про розгляд на Державній комісії ТЕБ та НС червоного рівня епідемічної небезпеки.