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США передали Україні мільйон доз вакцини Pfizer

Поставку здійснило ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX.

США передали Україні мільйон доз вакцини Pfizer
Фото: unicef.org

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) майже мільйон доз вакцини Pfizer від COVID-19.

Про це повідомляється в фейсбуці посольства США в Україні та на сайті ЮНІСЕФ.

"Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron. Ці вакцини демонструють відданість США підтримці України шляхом надання доступу до безпечних, якісних вакцин проти COVID-19. Вакцини – це один із найкращих засобів боротьби з пандемією, і ми пишаємося тим, що є партнерами України у цих історичних заходах", - заявили в посольстві.

ЮНІСЕФ у свою чергу уточнило, що розмір партії - 999 180 доз вакцини.

На сьогодні Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже виділив близько 10 мільйонів доларів на підтримку вакцинації в Україні та передав країні майже 3,2 мільйона вакцин Moderna і Pfizer.

Загалом з початку COVID-19 в Україні, USAID надав допомогу у відповіді на пандемію на загальну суму понад 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що на початку 2022 року головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Україна має контракти на 31,5 млн доз вакцини від COVID-19 (25 млн доз Pfizer та 6,5 млн CoronaVac) і розраховує отримати ще 10 млн в рамках програми COVAX.

За оцінками МОЗ, цього має вистачити як для продовження вакцинації тих людей, хто ще не отримав щеплення, так і для бустерної вакцинації третьою дозою.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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