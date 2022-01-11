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Україна законтрактувала 31,5 млн доз вакцини від COVID-19 і очікує ще 10 млн в рамках COVAX

"Такої кількості має вистачити, щоб дощепити нещеплених і зробити бустер".

Україна законтрактувала 31,5 млн доз вакцини від COVID-19 і очікує ще 10 млн в рамках COVAX
Фото: kyivcity.gov.ua

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Україна має контракти на 31,5 млн доз вакцини від COVID-19 і розраховує отримати ще 10 млн в рамках програми COVAX.

Про це він сказав у інтерв’ю ВВС-Україна, відповідаючи на питання чи вистачить Україні вакцин на бустерні щеплення.

"Вакцини вистачить. Ми можемо сказати це чітко. Україна має контракти на постачання 25 млн доз Pfizer впродовж 2022 року та 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз маємо отримати як допомогу у рамках механізму Covax. Такої кількості має вистачити, щоб дощепити взагалі нещеплених людей і зробити бустер", - наголосив він.

Нагадаємо, що на початку січня Міністерство охорони здоров'я вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення.

Третє щеплення треба робити через 6-9 місяців після отримання другого. Для нього будуть використовувати мРНК-вакцини (Moderna або Pfizer).

Бустер потрібний у зв'язку зі стрімким поширенням більш заразного омікрон-варіанту коронавірусу. Він дозволить посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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