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МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19 буде тривати з кінця січня до квітня

Пік припаде на лютий.

МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19 буде тривати з кінця січня до квітня
Фото: uacrisis.org

Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня.

Такий прогноз дав головний санітарний лікар Ігор Кузін у інтерв’ю ВВС-Україна.

"За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше Омікрону. Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - сказав Кузін.

При цьому він додав, що у МОЗ не очікують гіршого року в порівнянні з попереднім.

"Прогнози про нову хвилю робити важко. Одна дослідницька група каже, що вона не буде перевищувати минулорічну. Інша каже, що можливе 20-30% зростання кількості хворих. Але за досвідом країн, які зараз проживають сплеск захворюваності й циркуляцію Омікрону, серед усіх випадків Омікрон протікає трішки легше. Менша кількість людей потребує госпіталізації, ніж при Дельті", - сказав Кузін.

Нагадаємо, що на початку січня Міністерство охорони здоров'я вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення.

Третє щеплення треба робити через 6-9 місяців після отримання другого. Для нього будуть використовувати мРНК-вакцини (Moderna або Pfizer).

Бустер потрібний у зв'язку зі стрімким поширенням більш заразного омікрон-варіанту коронавірусу. Він дозволить посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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