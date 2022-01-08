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"Дельтакрон": на Кіпрі заявили про виявлення штаму коронавірусу, що поєднує дві мутації

Його знайшли в 25 пацієнтів, і більшість з них була госпіталізована. 

"Дельтакрон": на Кіпрі заявили про виявлення штаму коронавірусу, що поєднує дві мутації
Фото: EPA/UPG

На Кіпрі заявили про ідентифікацію нової мутації коронавірусу, що є поєднанням штамів омікрон і дельта. "Суміш" виявили в 25 зразках заражених ковідом, повідомляє CNN Greece.

Професор кафедри біологічних наук Кіпрського університету, голова Лабораторії біотехнологій та молекулярної вірології Леондіос Кострикіс повідомив, що відкриття отримало назву "дельтакрон" через ідентифікацію омікронних генетичних структур у дельта-геномах, додає Bloomberg.

Кострикіс і його команда повідомили, що дельтакрон більше зустрічався серед пацієнтів, які госпіталізовані з ковідом, аніж у тих, хто лікується амбулаторно. 

"Ми побачимо в майбутньому, чи буде цей штам більш паталогічним чи заразним і чи буде він переважати", – зазначив професор.

На його особисте переконання, ця мутація буде витіснена чистим омікроном, який поки що є найбільш заразним штамом. 

Виявлені зразки мутації відправили на ретельніше дослідження. 

Нагадаємо, що штам омікрон уперше було виявлено в ПАР наприкінці листопада, але мутація блискавично поширилася світом. Вчені все ще не дійшли висновку, чи має омікрон більш небезпечні ускладнення, ніж попередня мутація дельта, але свідчать, що він набагато заразніший

Тим часом у Франції на цьому тижні заявили, що виявили 12 випадків нового штаму, який має ще більше мутацій, ніж омікрон 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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