За добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків ковіду

За четвер, 6 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 364, медпрацівників – 203.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 192.
За минулу добу госпіталізовано – 1 866 осіб, одужало – 5 595.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 904;
Вінницька область – 323;
Волинська область – 76;
Дніпропетровська область – 276;
Донецька область – 218;
Житомирська область – 324;
Закарпатська область – 154;
Запорізька область – 159;
Івано-Франківська область – 505;
Київська область – 272;
Кіровоградська область – 54;
Луганська область – 87;
Львівська область – 494;
Миколаївська область – 163;
Одеська область – 228;
Полтавська область – 270;
Рівненська область – 163;
Сумська область – 379;
Тернопільська область – 366;
Харківська область – 652;
Херсонська область – 120;
Хмельницька область – 300;
Черкаська область – 241;
Чернівецька область – 133;
Чернігівська область – 316.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 696 468 осіб, одужало – 3 506 509, зареєстровано 97 088 летальних випадків і проведено 16 933 070 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у середу, 5 січня, в Україні підтвердили 6 632 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.