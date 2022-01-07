За добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків ковіду

За четвер, 6 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 364, медпрацівників – 203.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 192.

За минулу добу госпіталізовано – 1 866 осіб, одужало – 5 595.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 904;

Вінницька область – 323;

Волинська область – 76;

Дніпропетровська область – 276;

Донецька область – 218;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 154;

Запорізька область – 159;

Івано-Франківська область – 505;

Київська область – 272;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 87;

Львівська область – 494;

Миколаївська область – 163;

Одеська область – 228;

Полтавська область – 270;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 379;

Тернопільська область – 366;

Харківська область – 652;

Херсонська область – 120;

Хмельницька область – 300;

Черкаська область – 241;

Чернівецька область – 133;

Чернігівська область – 316.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 696 468 осіб, одужало – 3 506 509, зареєстровано 97 088 летальних випадків і проведено 16 933 070 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у середу, 5 січня, в Україні підтвердили 6 632 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.