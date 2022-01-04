МОЗ дозволило поєднувати CoronaVac з іншими вакцинами

Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

В Україні дозволили поєднувати щеплення вакциною CoronaVac від китайської компанії Sinovac з векторними протиковідними вакцинами інших виробників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"За рекомендацією експертів НТГЕІ (Національна технічна групи експертів з питань імунопрофілактики, – ред.), змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer)", – написав він у фейсбуці.

Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів.

Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna, зазначив голова МОЗ.

Ляшко додав, що завтра, 5 січня, на засіданні НТГЕІ розглядатимуть питання впровадження бустерної дози для усіх інших категорій.

Як повідомляли, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини від коронавірусу для людей від 60 років.

Нагадаємо, за попередніми даними, виготовлена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина дає недостатній захист від варіанту коронавірусу омікрон. CoronaVac – друга за популярністю вакцина в Україні. Наразі щеплення нею отримали понад 4,6 млн українців.