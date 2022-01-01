Усі області України та Київ перебувають у “жовтій” зоні карантину

Станом 1 січня 2022 року усі області України перебувають у “жовтій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

“Жовтим” є також Київ.

Загалом рівень захворюваності по країні становить 179 на 100 тисяч населення, при цьому визначено показник – це 75 на 100 тис. осіб.

Найбільше хворих у Києві – індикатор у столиці становить 426 на 100 тисяч населення, найменше у Дніпропетровській та Херсонській областях – відповідно 69 і 58 на 100 тис.

Рівень госпіталізацій через коронавірус у країні станом на 31 грудня становить 25,9 – при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок з киснем – 21,4% при визначеному показнику 65%.

Нагадаємо, з 6 грудня 2021 року в Україні діють нові правила у "жовтому" рівні епіднебезпеки. Відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.