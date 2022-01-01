За добу в Україні зафіксували понад 5 тисяч нових випадків ковіду

За п’ятницю, 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 262, медпрацівників – 74.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 190.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 554 особи, одужало 6 073 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 976;

Вінницька область – 159;

Волинська область – 58;

Дніпропетровська область – 119;

Донецька область – 184;

Житомирська область – 176;

Закарпатська область – 163;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 190;

Київська область – 315;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 41;

Львівська область – 443;

Миколаївська область – 120;

Одеська область – 240;

Полтавська область – 256;

Рівненська область – 83;

Сумська область – 139;

Тернопільська область – 132;

Харківська область – 180;

Херсонська область – 37;

Хмельницька область – 262;

Черкаська область – 181;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 269.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 672 675 осіб, одужала 3 474 931 особа, сталося 96 089 летальних випадків і проведено 16 809 292 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Державне підприємство "Медичні закупівлі України" закупило препарат "Тоцилізумаб", який використовується для лікування пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби.