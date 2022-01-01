За добу в Україні зафіксували понад 5 тисяч нових випадків ковіду

За п’ятницю, 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 262, медпрацівників – 74.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 190.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 554 особи, одужало 6 073 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 976;
Вінницька область – 159;
Волинська область – 58;
Дніпропетровська область – 119;
Донецька область – 184;
Житомирська область – 176;
Закарпатська область – 163;
Запорізька область – 142;
Івано-Франківська область – 190;
Київська область – 315;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 41;
Львівська область – 443;
Миколаївська область – 120;
Одеська область – 240;
Полтавська область – 256;
Рівненська область – 83;
Сумська область – 139;
Тернопільська область – 132;
Харківська область – 180;
Херсонська область – 37;
Хмельницька область – 262;
Черкаська область – 181;
Чернівецька область – 100;
Чернігівська область – 269.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 672 675 осіб, одужала 3 474 931 особа, сталося 96 089 летальних випадків і проведено 16 809 292 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, Державне підприємство "Медичні закупівлі України" закупило препарат "Тоцилізумаб", який використовується для лікування пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби.