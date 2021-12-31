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Близько 10 тисяч українців зустрінуть Новий рік у поїздах

Минулого року новорічну ніч провели в поїздах понад 5,4 тисячі пасажирів.

Близько 10 тисяч українців зустрінуть Новий рік у поїздах
Фото: Пресслужба УЗ

Новий рік у поїздах зустрінуть близько 10 тисяч пасажирів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш? Отже, близько 10 тисяч пасажирів, які новорічну ніч проведуть у поїздах УЗ, весь 2022 рік будуть подорожувати!", - йдеться у повідомленні.

В УЗ побажали українцям новорічного настрою, незалежно від того, де саме вони зустріли Новий 2022 рік.

"Дякуємо вам за те, що обираєте для подорожей українські поїзди. Зробимо все, щоб з року в рік ваші подорожі разом з Укрзалізницею ставали комфортнішими, швидшими та залишали лише приємні враження", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року Новий рік у поїздах зустрічали понад 5,4 тисячі пасажирів. Загалом у святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.

2020 рік у поїздах зустріли близько 17 тисяч громадян.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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