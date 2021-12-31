Не пилочкою єдиною: топ інструментів для домашнього манікюру

Домашній манікюр — це економія грошей, часу і навіть нервових клітин, які руйнуються при спробі знайти вільне віконце у майстра. Але щоб він був якісним, потрібно мати дома всі необхідні інструменти. Ви можете придбати готовий манікюрний набір, а ми підкажемо, які предмети повинні у ньому бути.

Кніпсер для нігтів

Якщо потрібно швидко вкоротити довжину нігтів, кніпсер або кусачки — найкращий варіант. Він миттєво зрізає вільний край нігтя без тріщин і розшарування пластини. Важливо, щоб інструмент був з міцного металу і мав якісно заточену робочу кромку.

Манікюрні ножиці

Якщо ви переважно незначно вкорочуєте нігті (на 1–2 мм), можете замінити кніпсер манікюрними ножицями. З ними легше контролювати довжину та форму нігтів, але є ризик розшарування пластини. Ножиці також повинні бути з якісної неіржавкої сталі та мати заточений вручну край.

Кусачки або ножиці для кутикули

Це обов’язковий інструмент для прихильників обрізного манікюру. Кусачки є зручнішими та безпечнішими, а ножиці дають змогу обрізати кутикулу у важкодоступних місцях. Щоб інструмент був справним якомога довше, використовуйте його лише за призначенням і не обрізайте ним папір, нитки чи скотч.

Апельсинова паличка

Невелика дерев’яна паличка із загостреними краями допомагає відсунути та підняти кутикулу для подальшого її обрізання. Паличкою також зручно усувати залишки прирослої шкіри з нігтьової пластини без подряпин і травмування.

Шабер

Упевнені майстри домашнього манікюру можуть замінити апельсинову паличку на металеву лопатку — шабер. Вона також ефективно піднімає кутикулу та забирає шкіру з нігтя, але за необережного використання може травмувати своїм металевим гострим краєм.

Пилочки для нігтів

Звісно, манікюр важко уявити без пилочок. Оптимальним варіантом для натуральних нігтів буде пилочка з абразивністю покриття 180–240 гритів, для тонких і слабких нігтів обирайте інструмент з вищим числовим показником для ніжного опилу. Найкраще мати у наборі кілька пилочок з різною абразивністю: для швидкої корекції форми, шліфування та роботи з проблемними нігтями.

Баф

Баф — це пилочка з дуже низькою жорсткістю та м’якою спіненою основою. Вона допомагає відшліфувати поверхню нігтя для красивого блиску та найкращого зчеплення з лаком. Також бафом можна обробити край нігтя або місце розшарування нігтьової пластини для ідеальної гладкості.