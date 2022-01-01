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Гендиректор ВООЗ: "Якщо ми закінчимо несправедливість із вакцинами, ми закінчимо пандемію"

Він зазначив, що деякі країни досі не можуть отримати необхідні дози вакцини, тоді як інші накопичують їх надміру. 

Гендиректор ВООЗ: "Якщо ми закінчимо несправедливість із вакцинами, ми закінчимо пандемію"
Фото: dw.com

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гейбреїсус оптимістично налаштований щодо подолання пандемії ковіду.

В новорічному зверненні він зазначив, що 2022 – це вже третій рік життя з ковідом.

"Я переконаний, що він стане роком кінця пандемії, але лише за умови, що ми зробимо це разом”, — підкреслив гендиректор. 

Він додав, що в деяких частинах світу досі зберігається певний "націоналізм" щодо питаня вакцинації, коли держави не можуть отримати необхідні препарати для щеплення, в той час як інші країни накопичують непотрібні дози. 

"Якщо ми закінчимо несправедливість, ми закінчимо пандемію", – заявив Тедрос Гейбреїсус. 

Нагадаємо, до липня 2022 ВООЗ розраховує вакцинувати від коронавірусу 70% населення світу. За 2021 рік вдалося щепити близько 40%. 

Водночас Гебреїсус попередив, що варіанти коронавірусу омікрон і дельта можуть спричинити нову хвилю захворюваності на COVID-19 у світі.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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