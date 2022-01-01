Він зазначив, що деякі країни досі не можуть отримати необхідні дози вакцини, тоді як інші накопичують їх надміру.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гейбреїсус оптимістично налаштований щодо подолання пандемії ковіду.

В новорічному зверненні він зазначив, що 2022 – це вже третій рік життя з ковідом.

"Я переконаний, що він стане роком кінця пандемії, але лише за умови, що ми зробимо це разом”, — підкреслив гендиректор.

Він додав, що в деяких частинах світу досі зберігається певний "націоналізм" щодо питаня вакцинації, коли держави не можуть отримати необхідні препарати для щеплення, в той час як інші країни накопичують непотрібні дози.

"Якщо ми закінчимо несправедливість, ми закінчимо пандемію", – заявив Тедрос Гейбреїсус.

If we end inequity, we end the pandemic. #VaccinEquity pic.twitter.com/I6qhJGNHvv — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 1, 2022

Нагадаємо, до липня 2022 ВООЗ розраховує вакцинувати від коронавірусу 70% населення світу. За 2021 рік вдалося щепити близько 40%.

Водночас Гебреїсус попередив, що варіанти коронавірусу омікрон і дельта можуть спричинити нову хвилю захворюваності на COVID-19 у світі.