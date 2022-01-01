Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гейбреїсус оптимістично налаштований щодо подолання пандемії ковіду.
В новорічному зверненні він зазначив, що 2022 – це вже третій рік життя з ковідом.
"Я переконаний, що він стане роком кінця пандемії, але лише за умови, що ми зробимо це разом”, — підкреслив гендиректор.
Він додав, що в деяких частинах світу досі зберігається певний "націоналізм" щодо питаня вакцинації, коли держави не можуть отримати необхідні препарати для щеплення, в той час як інші країни накопичують непотрібні дози.
"Якщо ми закінчимо несправедливість, ми закінчимо пандемію", – заявив Тедрос Гейбреїсус.
If we end inequity, we end the pandemic. #VaccinEquity pic.twitter.com/I6qhJGNHvv— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 1, 2022
Нагадаємо, до липня 2022 ВООЗ розраховує вакцинувати від коронавірусу 70% населення світу. За 2021 рік вдалося щепити близько 40%.
Водночас Гебреїсус попередив, що варіанти коронавірусу омікрон і дельта можуть спричинити нову хвилю захворюваності на COVID-19 у світі.