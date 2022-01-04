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Україна вводить бустерну дозу вакцинації проти коронавірусу для людей віком 60+

Бустер для всіх інших можуть погодити вже завтра. 

Україна вводить бустерну дозу вакцинації проти коронавірусу для людей віком 60+
Фото: kyivcity.gov.ua

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцинації від коронавірусу для людей від 60 років.

Про це Ляшко повідомив у Facebook.

"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої", – зазначив Ляшко. 

Оптимально бустерне щеплення можна зробити у строк від 6 до 9 місяців після перших двох доз. Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам, тобто Pfizer і Moderna. Ці препарати колотимуть незалежно від того, чим щепилися людина. Для тих, хто щепився інактивованим препаратом Coronavac, рекомендують третю дозу зробити "файзером". 

Схема поєднання:

  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer 
  • перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

Питання впровадження бустеру для всіх категорій населення Національна технічна група експертів з імунопрофілактики розгляне 5 січня. 

Нагадаємо, що в грудні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вирішив підписати наказ про проведення додаткового щеплення від COVID-19 для груп ризику.

Додаткове щеплення робитимуть через один-три місяці після другої дози людям з первинним чи набутим імунодефіцитним станом, людям на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії; людям з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували або отримували імуносупресивну терапію до щеплення; людям, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Третя і бустерна дози – це різні поняття. Третя – це додаткова вакцинація для груп ризику, щоб збільшити їхній захист. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяці після первинного курсу. Докладно про це читайте в інтервʼю LB.ua з імнуологом Федором Лапієм. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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