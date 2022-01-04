​Ковід-сертифікат для щеплених бустерною дозою з'явиться наприкінці січня

Ковід-сертифікат для щеплених від коронавірусу бустерною дозою з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Щоб отримати новий цифровий документ, треба надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія" не раніше останніх чисел січня, після самого щеплення.

"Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документу - він буде чинним 270 днів",- зазначили в МОЗ.

Крім COVID-сертифікату, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ також буде чинним 270 днів.

Нагадаємо, в грудні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вирішив підписати наказ про проведення додаткового щеплення від COVID-19 для груп ризику. Додаткове щеплення робитимуть через один-три місяці після другої дози людям з первинним чи набутим імунодефіцитним станом, людям на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії; людям з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували імуносупресивну терапію до щеплення; людям, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Третя і бустерна дози – це різні поняття. Третя – це додаткова вакцинація для груп ризику, щоб збільшити їхній захист. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяці після первинного курсу. Докладно про це читайте в інтервʼю LB.ua з імнуологом Федором Лапієм.

4 січня 2022 року міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози для людей від 60 років.