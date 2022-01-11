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​Понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від COVID-19, – МОЗ

Загалом проведено майже 29 млн щеплень.

​Понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від COVID-19, – МОЗ
Фото: kyivcity.gov.ua

Станом на ранок 11 січня в Україні понад 14 млн осіб отримали базовий курс щеплення від COVID-19. Загалом проведено майже 29 млн щеплень.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей. Першу дозу отримали 14 842 426 людини, дві дози – 14 039 548 осіб.

6 669 людей щепили додатковою дозою, 28 085 особам вкололи бустерну дозу.

Загалом проведено 28 916 728 щеплень.

Нагадаємо, із 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію всього дорослого населення. МОЗ рекомендує зробити бустер через 6-9 місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.

Третій укол робитимуть мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer), а за їх відсутності – будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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