Директор лісгоспу в Івано-Франківській області збив на смерть 9-річну дівчинку і втік

Чоловіка затримали через дві години та передали ДБР.

Національна поліція затримала та передала ДБР директора одного з державних підприємств в Івано-Франківській області за підозрою у скоєнні ДТП, в якому загинула 9-річна дівчинка.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Повідомлення про аварію у селі Лоєва Надвірнянського району поліцейські отримали о 18:30 у четвер, 20 січня.

Вони з'ясували, що після ДТП водій покинув травмовану дівчинку на дорозі та втік, ймовірно, щоб уникнути відповідальності.

"Дитину у важкому стані доставили в лікарню, де вона через кілька годин померла. Поліцейські негайно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження водія. Менш ніж за дві години, у результаті першочергових слідчих заходів, правоохоронці встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче. Встановлено, що чоловік – керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовій автівці", – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

На автомобілі знайшли механічні пошкодження, характерні для ДТП, та вилучили.

У медичному закладі у водія взяли біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Місцеве видання "Курс" пише, що затриманий - директор Надвірнянського лісгоспу Василь Павлюк.