У Кривому Розі зафіксували землетрус магнітудою 3,3

Уранці 21 січня жителі Кривого Рогу на Дніпопетровщині відчули підземні поштовхи, схожі на землетрус. Спочатку про це повідомили у соцмережах. Поштовхи відчули переважно мешканці Саксаганського району.

Згодом на сайті Головного центру спеціального контролю підтвердили, що землетрус стався о 6:17. Магнітуда поштовхів склала 3,3 за шкалою Ріхтера.

"Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус належить до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні Центру.

Землетрус зареєстрували о 06:17:15 за київським часом.

На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси зареєстровані 29 липня 2017 року і 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 і 4,5 відповідно.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,3 стався на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей на світанку 23 вересня. Постраждалих та руйнувань не було.

Підземні поштовхи магнітудою до 3 останнім часом регулярно фіксують на Прикарпатті.