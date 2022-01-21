Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
ГоловнаСуспільствоПодії

У Кривому Розі зафіксували землетрус магнітудою 3,3

 Поштовхи відчули переважно мешканці Саксаганського району.

У Кривому Розі зафіксували землетрус магнітудою 3,3
Фото: USGS

Уранці 21 січня жителі Кривого Рогу на Дніпопетровщині відчули підземні поштовхи, схожі на землетрус. Спочатку про це повідомили у соцмережах. Поштовхи відчули переважно мешканці Саксаганського району.

Згодом на сайті Головного центру спеціального контролю підтвердили, що землетрус стався о 6:17. Магнітуда поштовхів склала 3,3 за шкалою Ріхтера. 

"Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус належить до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні Центру.

Землетрус зареєстрували о 06:17:15 за київським часом.

На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси зареєстровані 29 липня 2017 року і 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 і 4,5 відповідно.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,3 стався на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей на світанку 23 вересня. Постраждалих та руйнувань не було.

Підземні поштовхи магнітудою до 3 останнім часом регулярно фіксують на Прикарпатті.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також