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У Дніпропетровській області внаслідок ДТП згоріли легковик та автобус, є жертви

Загинув водій автомобіля. Двох постраждалих з автобуса госпіталізували.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Дніпропетровщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загорілися рейсовий автобус та автомобіль ВАЗ-2101, загинув водій легковика.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася на автошляху М-04 "Знам'янка–Луганськ–Ізварине" між с. Піщанка та Новоселівка. 

"Внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля ВАЗ-2101 транспортні засоби загорілись", – сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зазначається, що в салоні автобуса перебувало 10 осіб та водій. Усі пасажири покинули транспорт до прибуття рятувальників. 

Постраждалих чоловіка, 1957 р.н., та підлітка, 2005 р.н. ,направили на обстеження до Новомосковської центральної районної лікарні. 

"Загинув водій автомобіля. Загальна площа пожежі склала 15 м. кв. Близько 9-ї ранку її ліквідували", – повідомили у ДСНС.

Раніше на Тернопільщині перекинулась автоцистерна з бензином, людей з прилеглих будинків евакуювали. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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