Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців РФ, щоб звинуватити Україну

Про українські "провокації" заявили військовим у Молдові.

Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців Збройних сил РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

"У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій", – зазначили розвідники.

За інформацією воєнної розвідки України, 13 січня у 3 омсбр Збройних сил Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду, під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ).

У молдовському селищі Ковбасна, де мешкає чимало українців, діє пункт пропуску з Україною.

Військовий склад – спадок Радянського Союзу, на якому зберігаються запаси 14-ої гвардійської армії СРСР і вивезені з тодішніх НДР і тодішньої Чехословакії боєприпаси. Склад охороняє оперативна група російських військ, дислокованих у Придністровʼї.

Фото: Google Ковбасна на мапі

"Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу “за першою командою” виконувати завдання за призначенням. На сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам/начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом", – пояснили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, також окупанти продовжують утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських військ на тимчасово захоплених територіях Донеччини і Луганщини.