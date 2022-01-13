Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою на Донеччині 10 січня загинули двоє бійців 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади - лейтенант Ілля Супрун та старший солдат Валерій Петренко.

23-річний Ілля Супрун мешкав у Дніпрі, навчався у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, повідомила у Facebook його хрещена Анна Кириченко. Ілля закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного та у 2020 році уклав контракт і вирушив на фронт, у район Авдіївки під Донецьком.

Фото: https://www.facebook.com/magistrjuly/ Ілля Супрун

"У нього був дуже високий потенціал. Випускники цього ліцею працюють у міжнародних IT-компаніях, в економічній сфері, займаються політикою. В Іллі відкривалося велике майбутнє. Але він ще був патріотом України. Закінчення ліцею збіглося з початком війни на сході, і він вирішив, що захищатиме Батьківщину", – розповіла Анна Кириченко.

Валерію Петренку був 51 рік, повідомила у Facebook заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова. Вона зазначила, що двоє захисників "сьогодні повертаються додому".

Фото: https://www.facebook.com/magistrjuly/ Валерій Петренко

"Дату та час прощання повідомимо окремо", - додала вона.

Нагадаємо, 10 січня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Трагедія трапилася біля села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області.