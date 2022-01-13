Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
ГоловнаСуспільствоВійна

Названі імена двох українських захисників, які загинули 10 січня на Донбасі

Загиблі - двоє бійців 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою на Донеччині 10 січня загинули двоє бійців 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади - лейтенант Ілля Супрун та старший солдат Валерій Петренко.

23-річний Ілля Супрун мешкав у Дніпрі, навчався у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, повідомила у Facebook його хрещена Анна Кириченко. Ілля закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного та у 2020 році уклав контракт і вирушив на фронт, у район Авдіївки під Донецьком.

Ілля Супрун
Фото: https://www.facebook.com/magistrjuly/
Ілля Супрун

"У нього був дуже високий потенціал. Випускники цього ліцею працюють у міжнародних IT-компаніях, в економічній сфері, займаються політикою. В Іллі відкривалося велике майбутнє. Але він ще був патріотом України. Закінчення ліцею збіглося з початком війни на сході, і він вирішив, що захищатиме Батьківщину", – розповіла Анна Кириченко.

Валерію Петренку був 51 рік, повідомила у Facebook заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова. Вона зазначила, що двоє захисників "сьогодні повертаються додому".

Валерій Петренко
Фото: https://www.facebook.com/magistrjuly/
Валерій Петренко

"Дату та час прощання повідомимо окремо", - додала вона.

Нагадаємо, 10 січня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Трагедія трапилася біля села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також