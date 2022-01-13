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Російські найманці відкривали вогонь біля Причепилівки та Станиці Луганської

Втрат серед військовослужбовців немає.

Російські найманці відкривали вогонь біля Причепилівки та Станиці Луганської
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм. Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 12 січня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Боєць ООС отримав бойову травму.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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